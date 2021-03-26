Кількість постраждалих в залізничній катастрофі в Єгипті зросла до 165
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. В результаті зіткнення двох поїздів в єгипетському місті Тахта постраждали 165 осіб. Про це повідомив Мінохоронздоров'я країни, передає Arab News, передає УНН.
Що відомо
Раніше стало відомо, що під час аварії загинули, за даними міністерства, 32 людини. Тоді ж повідомлялось про 66 постраждалих.
Деталі
Агентство Reuters з посиланням на Управління залізниць країни повідомляло, що невідомі використовували стоп-кран в одному з поїздів, після чого склад різко загальмував, і в нього врізався поїзд, що йшов позаду.
Прокуратура Єгипту почала розслідування.
Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі доручив сформувати комісію з розслідування події.
Доповнення
Своєю чергою, МЗС України перевіряє наявність серед жертв та постраждалих українців.