Кількість постраждалих в залізничній катастрофі в Єгипті зросла до 165

Що відомо

Раніше стало відомо, що під час аварії загинули, за даними міністерства, 32 людини. Тоді ж повідомлялось про 66 постраждалих.

Деталі

Агентство Reuters з посиланням на Управління залізниць країни повідомляло, що невідомі використовували стоп-кран в одному з поїздів, після чого склад різко загальмував, і в нього врізався поїзд, що йшов позаду.

Прокуратура Єгипту почала розслідування.

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі доручив сформувати комісію з розслідування події.

Доповнення

Своєю чергою, МЗС України перевіряє наявність серед жертв та постраждалих українців.