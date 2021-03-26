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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 16515 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 30041 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 101432 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 137739 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 191640 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 191652 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 276441 просмотра

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Число пострадавших в железнодорожной катастрофе в Египте возросло до 165

Число пострадавших в железнодорожной катастрофе в Египте возросло до 165

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 марта. УНН. В результате столкновения двух поездов в египетском городе Тахта пострадали 165 человек. Об этом сообщил Минздрав страны, передает Arab News, передает УНН.

Что известно

Ранее стало известно, что во время аварии погибли, по данным министерства, 32 человека. Тогда же сообщалось о 66 пострадавших.

Детали

Агентство Reuters со ссылкой на Управление железных дорог страны сообщало, что неизвестные использовали стоп-кран в одном из поездов, после чего состав резко затормозил, и в него врезался поезд, шедший позади.

Прокуратура Египта начала расследование.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил сформировать комиссию по расследованию происшествия.

Дополнение

В свою очередь, МИД Украины проверяет наличие среди жертв и пострадавших украинцев.

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