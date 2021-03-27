В свою очередь, МИД Украины проверяет наличие среди жертв и пострадавших украинцев.
Катастрофа на железной дороге в Египте: погибших оказалось меньше
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Египетские власти скорректировали данные по количеству жертв столкновения двух пассажирских поездов, которое произошло к югу от Каира в пятницу, 26 марта, передает УНН со ссылкой на DW.
Детали
Накануне чиновники сообщали про 32 погибших. Но в субботу, 27 марта, Министр здравоохранения Египта Хала Зид заявила, что после расследования было обнаружено 19 погибших. Комментируя такую разницу в количестве, она объяснила, что раньше к числу погибших были отнесены пострадавшие в результате аварии находившиеся в бессознательном состоянии. Она также добавила, что общее количество пострадавших в результате катастрофы увеличилось с предыдущих 165 до 185 человек.
Контекст
Как сообщалось, в Египте к югу от столицы страны Каира в пятницу столкнулись два пассажирских поезда. В результате столкновения несколько вагонов сошли с рельсов. По данным государственного железнодорожного управления Египта, один из поездов совершил внезапную остановку после того, как неизвестные пассажиры “активировали аварийные тормоза в нескольких вагонах”. После этого в него врезался другой поезд.
Железнодорожные аварии в Египте происходят почти каждую неделю. Это вызвано сильной изношенностью подвижного состава и устаревшими системами контроля за движением поездов.