Поїзд зійшов з рейок у Єгипті: близько сотні постраждалих

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За даними влади, 4 вагони поїзда зійшли з рейок на в'їзді на станцію Сандахур недалеко від міста Тух о 13:45 за місцевим часом.

Управління залізниць заявило, що наразі розслідує аварію, щоб визначити її причину. Машиніст поїзда і його помічник, а також 8 інших посадових осіб були затримані силами безпеки в очікуванні розслідування. Прокуратура також повідомила, що приступила до розслідування події.

Міністерство охорони здоров'я Єгипту заявило, що, за повідомленнями, поранення отримали щонайменше 97 осіб. Про летальні випадки не повідомлялося.

Міністерство оголосило, що направило 58 карет швидкої допомоги для доставки поранених в три лікарні в цьому районі.

Додамо

26 березня у Єгипті щонайменше 19 людей загинули внаслідок зіткнення двох потягів.

Залізничні аварії у Єгипті стаються майже щотижня. Це викликано сильною зношеністю рухомого складу і застарілими системами контролю за рухом поїздів.