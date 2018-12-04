В США предупредили о террористической угрозе в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Посольство США в Украине предупреждает западных посетителей страны о террористической угрозе. Об этом говорится в соответствующем сообщении на сайте диппредставительства, передает УНН.
"Во время праздничного сезона, меры безопасности в Украине остаются усиленными из-за продолжающейся угрозы, связанной с транснациональными террористическими организациями и лицами, вдохновенными экстремистской идеологией по всей Европе. Экстремисты продолжают ориентироваться на туристические места, торговые центры, аэропорты, клубы, рестораны, культовые места, транспортные узлы и другие уязвимые объекты, которые часто посещают жители Запада", - говорится в сообщение.
В Посольстве советуют быть бдительными во время посещения праздничных фестивалей и мероприятий, мест богослужения и мест с большими скоплениями людей.
Как сообщал УНН, за период с начала военного положения на территорию Украины не пропустили 680 граждан Российской Федерации.
Украинские пограничники на фоне введения военного положения не пропускают всех мужчин - граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет в Украине.
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