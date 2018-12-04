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У США попередили про терористичну загрозу в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Посольство США в Україні попереджає західних відвідувачів країни про терористичну загрозу. Про це йдеться у відповідному повідомленні на сайті дипустанови, передає УНН.

У США попередили про терористичну загрозу в Україні

"Під час святкового сезону, заходи безпеки в Україні залишаються посиленими через триваючу загрозу, пов’язану з транснаціональними терористичними організаціями та особами, натхненними екстремістською ідеологією по всій Європі. Екстремісти продовжують орієнтуватися на туристичні місця, торгові центри, аеропорти, клуби, ресторани, культові місця, транспортні вузли та інші вразливі об'єкти, які часто відвідують мешканці Заходу", - йдеться в повідомлення.

У Посольстві радять бути пильними під час відвідування святкових фестивалів та заходів, місць богослужіння та місць з великими скупченнями людей.

Як повідомляв УНН, за період від початку воєнного стану  на територію України не пропустили 680 громадян Російської Федерації.

Українські прикордонники на фоні введення воєнного стану не пропускають всіх чоловіків - громадян РФ віком від 16 до 60 років в Україну.

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