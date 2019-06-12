В США показали расположение российских систем С-400 и истребителей в Крыму

Так, разведчики и наблюдатели сообщают, что дополнительная военная мощь на окупированном полуострове дает Москве больший контроль над Черным морем.

На фотографиях, сделанных в период с января 2018 года по апрель 2019 года частной компанией спутниковой съемки Planet Labs, изображены пять батарей С-400, пять систем ПВО С-300 и истребители в четырех местах. Они также показывают, как Россия усовершенствовала военные объекты советской эпохи.

Кроме того, два сотрудника разведки США, имена которых не были опубликованы, подробно рассказали о недавней деятельности России в Крыму. Один из них сказал, что, по оценкам их ведомства, Россия спроектировала “намеренное и систематическое наращивание своих сил на полуострове”.

По словам наблюдателей, такое развитие событий, скорее всего, означает, что у Москвы нет намерений в ближайшем будущем вернуть украинскую территорию, которую она захватила в 2014 году, что, как заявили Соединенные Штаты, необходимо для возобновления нормализации отношений с РФ.

Как пишет издание, с 2014 года Россия добавила воздушно-десантный батальон в военно-морскую пехотную бригаду, которая находилась в Крыму с 1990-х годов, удвоив общую численность там примерно до 30 тыс. военнослужащих. Москва планирует добавить еще 13 тыс. в течение четырех лет, заявил один из представителей разведки США.

У российских военных сейчас 81 самолет и вертолет в Крыму.

“Боевой радиус охватывает всю Украину и за пределами Черного моря. Это значительно увеличивает их возможности нанесения удара, потенциально распространяясь на Ближний Восток”, — сказал он.

Российский Черноморский флот недавно добавил 10 военных кораблей, которые могут запустить крылатую ракету “Калибр”: электрические дизельные ударные подводные лодки класса “Кило” с шестью дизелями и четыре надводных корабля, сообщил разведчик.

Второй представитель разведки США заявил, что “Калибры” позволят флоту “наносить удары по целям за пределами Черного моря, включая Южную Европу и Сирию, даже не покидая Севастополь”.

В ноябре российские чиновники объявили, что они будут перевозить четвертую батарею С-400 в Крым. Но фотографии Planet Labs показывают пять батарей С-400: по одной возле Керчи, Феодосии, Севастополя, Джанкоя и Евпатории.

Как сообщал УНН, НАТО увеличило присутствие в регионе Черного моря после наращивания в этом районе военной мощи России.