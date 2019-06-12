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У США показали розташування російських систем С-400 і винищувачів у Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. Росія збільшила кількість військ, літаків і озброєння на території окупованого українського Криму. На нових знімках із супутників видно місцезнаходження нових систем ППО С-400 і вдосконалення баз радянських часів. Про це пише Defence One, передає УНН.

У США показали розташування російських систем С-400 і винищувачів у Криму

Так, розвідники і спостерігачі повідомляють, що додаткова військова міць на окупованому півострові дає Москві більший контроль над Чорним морем.

На фотографіях, зроблених в період з січня 2018 року по квітень 2019 року приватною компанією супутникової зйомки Planet Labs, зображені п'ять батарей С-400, п'ять систем ППО С-300 і винищувачі в чотирьох місцях. Вони також показують, як Росія удосконалила військові об'єкти радянської епохи.

Крім того, два співробітника розвідки США, імена яких не були опубліковані, докладно розповіли про недавню діяльність Росії у Криму. Один з них сказав, що, за оцінками їх відомства, Росія спроектувала "навмисне і систематичне нарощування своїх сил на півострові".

За словами спостерігачів, такий розвиток подій, швидше за все, означає, що у Москви немає намірів в найближчому майбутньому повернути українську територію, яку вона захопила в 2014 році, що, як заявили Сполучені Штати, необхідно для відновлення нормалізації відносин з РФ.

Як пише видання, з 2014 року Росія додала повітряно-десантний батальйон у військово-морську піхотну бригаду, яка перебувала в Криму з 1990-х років, подвоївши загальну чисельність там приблизно до 30 тис. військовослужбовців. Москва планує додати ще 13 тис. протягом чотирьох років, заявив один з представників розвідки США.

У російських військових зараз 81 літак і вертоліт в Криму.

"Бойовий радіус охоплює всю Україну і за межами Чорного моря. Це значно збільшує їх можливості нанесення удару, потенційно поширюючись на Близький Схід ", - сказав він.

Російський Чорноморський флот недавно додав 10 військових кораблів, які можуть запустити крилату ракету "Калібр": електричні дизельні ударні підводні човни класу "Кіло" з шістьма дизелями і чотири надводних корабля, повідомив розвідник.

Другий представник розвідки США заявив, що "Калібри" дозволять флоту "наносити удари по цілях за межами Чорного моря, включаючи Південну Європу і Сирію, навіть не покидаючи Севастополь".

У листопаді російські чиновники оголосили, що вони будуть перевозити четверту батарею С-400 в Крим. Але фотографії Planet Labs показують п'ять батарей С-400: по одній біля Керчі, Феодосії, Севастополя, Джанкоя і Євпаторії.

Як повідомляв УНН, НАТО збільшило присутність в регіоні Чорного моря після нарощування в цьому районі військової могутності Росії.

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