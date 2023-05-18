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В США первый штат запретил TikTok: за нарушения светят штрафы

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 мая. УНН. Губернатор Монтаны Грег Джанфорте в среду подписал закон, запрещающий китайскому TikTok работать в штате, чтобы защитить жителей от предполагаемого сбора разведданных Китаем, что делает Монтану первым штатом США, запретившим популярное приложение для коротких видео, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Монтана запретит магазинам приложений Google и Apple предлагать TikTok в штате, но не будет налагать никаких санкций на лиц, использующих приложение. Запрет должен вступить в силу 1 января 2024 года и почти наверняка столкнется с судебными обжалованиями, отмечает издание.

Монтана, население которой составляет чуть более 1 миллиона человек, заявила, что TikTok может быть оштрафован за каждое нарушение и дополнительно оштрафован на 10 000 долларов в день, если он нарушит запрет.

Apple и Google также могут быть оштрафованы на 10 000 долларов за нарушение в день, если они нарушат запрет.

Джанфорте, республиканец, сказал, что новое законодательство будет способствовать «нашему общему приоритету по защите жителей Монтаны от слежки Коммунистической партии Китая».

TikTok неоднократно отрицал, что он когда-либо делился данными с китайским правительством, и заявлял, что компания не сделает этого, если ее попросят.

TikTok, принадлежащий китайской технологической компании ByteDance, не ответил на вопрос Reuters о том, планирует ли он иск в суд.

Ранее TikTok опубликовал заявление, в котором говорится, что новый закон «нарушает права жителей Монтаны, предусмотренные Первой поправкой, путем незаконного запрета TikTok», и заявил, что «будет продолжать работать над защитой прав наших пользователей в Монтане и за ее пределами».

Американский союз гражданских свобод (ACLU) раскритиковал закон как «неконституционный» и отметил, что он вступит в силу 1 января, если суды не будут действовать.

Дополнение

TikTok, насчитывающий более 150 миллионов американских пользователей, столкнулся с растущими призывами законодателей и государственных чиновников США запретить приложение по всей стране из-за беспокойства о возможном влиянии правительства Китая на платформу.

Приложение стало безумно популярным среди подростков. По данным исследовательского центра Pew Research Center, 67% подростков в США в возрасте от 13 до 17 лет пользуются TikTok, а 16% всех подростков говорят, что пользуются приложением почти постоянно. TikTok заявил, что «подавляющее большинство» его пользователей старше 18 лет.

В марте комитет Конгресса США заслушал генерального директора TikTok Шоу Цзы Чу относительно того, может ли правительство Китая получать доступ к данным пользователей или влиять на то, что американцы видят в приложении. Но призывы запретить TikTok по всей стране или предоставить администрации Байдена новые полномочия заглушать или запрещать TikTok не продвинулись в Конгрессе.

Попытка бывшего президента США Дональда Трампа запретить новые загрузки TikTok и WeChat через приказ Министерства торговли в 2020 году была заблокирована несколькими судами и так и не вступила в силу.

TikTok тем временем работает над инициативой под названием Project Texas, в рамках которой создается отдельная компания для хранения данных американских пользователей в США на серверах, управляемых американской технологической компанией Oracle.

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