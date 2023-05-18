В США первый штат запретил TikTok: за нарушения светят штрафы

Детали

Монтана запретит магазинам приложений Google и Apple предлагать TikTok в штате, но не будет налагать никаких санкций на лиц, использующих приложение. Запрет должен вступить в силу 1 января 2024 года и почти наверняка столкнется с судебными обжалованиями, отмечает издание.

Монтана, население которой составляет чуть более 1 миллиона человек, заявила, что TikTok может быть оштрафован за каждое нарушение и дополнительно оштрафован на 10 000 долларов в день, если он нарушит запрет.

Apple и Google также могут быть оштрафованы на 10 000 долларов за нарушение в день, если они нарушат запрет.

Джанфорте, республиканец, сказал, что новое законодательство будет способствовать «нашему общему приоритету по защите жителей Монтаны от слежки Коммунистической партии Китая».

TikTok неоднократно отрицал, что он когда-либо делился данными с китайским правительством, и заявлял, что компания не сделает этого, если ее попросят.

TikTok, принадлежащий китайской технологической компании ByteDance, не ответил на вопрос Reuters о том, планирует ли он иск в суд.

Ранее TikTok опубликовал заявление, в котором говорится, что новый закон «нарушает права жителей Монтаны, предусмотренные Первой поправкой, путем незаконного запрета TikTok», и заявил, что «будет продолжать работать над защитой прав наших пользователей в Монтане и за ее пределами».

Американский союз гражданских свобод (ACLU) раскритиковал закон как «неконституционный» и отметил, что он вступит в силу 1 января, если суды не будут действовать.

Дополнение

TikTok, насчитывающий более 150 миллионов американских пользователей, столкнулся с растущими призывами законодателей и государственных чиновников США запретить приложение по всей стране из-за беспокойства о возможном влиянии правительства Китая на платформу.

Приложение стало безумно популярным среди подростков. По данным исследовательского центра Pew Research Center, 67% подростков в США в возрасте от 13 до 17 лет пользуются TikTok, а 16% всех подростков говорят, что пользуются приложением почти постоянно. TikTok заявил, что «подавляющее большинство» его пользователей старше 18 лет.

В марте комитет Конгресса США заслушал генерального директора TikTok Шоу Цзы Чу относительно того, может ли правительство Китая получать доступ к данным пользователей или влиять на то, что американцы видят в приложении. Но призывы запретить TikTok по всей стране или предоставить администрации Байдена новые полномочия заглушать или запрещать TikTok не продвинулись в Конгрессе.

Попытка бывшего президента США Дональда Трампа запретить новые загрузки TikTok и WeChat через приказ Министерства торговли в 2020 году была заблокирована несколькими судами и так и не вступила в силу.

TikTok тем временем работает над инициативой под названием Project Texas, в рамках которой создается отдельная компания для хранения данных американских пользователей в США на серверах, управляемых американской технологической компанией Oracle.