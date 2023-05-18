У США перший штат заборонив TikTok: за порушення світять штрафи

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Губернатор американського штату Монтана Грег Джанфорте у середу підписав закон про заборону на роботу в штаті TikTok, що належить Китаю, щоб захистити жителів від передбачуваного збору розвідданих Китаєм, зробивши Монтану першим штатом США, який заборонив популярний додаток для коротких відео, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Монтана заборонить магазинам додатків Google і Apple пропонувати TikTok у штаті, але не буде накладати жодних покарань на осіб, які використовують додаток. Заборона набуде чинності 1 січня 2024 року, і майже напевно зіткнеться з судовими оскарженнями, відзначає видання.

Монтана, населення якої становить трохи більше ніж 1 мільйон людей, заявила, що TikTok може бути оштрафований за кожне порушення та додатково оштрафований на 10 000 доларів на день, якщо він порушить заборону.

Apple і Google також можуть бути оштрафовані на 10 000 доларів за порушення в день, якщо вони порушать заборону.

Джанфорте, республіканець, сказав, що нове законодавство сприятиме «нашому спільному пріоритету щодо захисту жителів Монтани від стеження Комуністичної партії Китаю».

TikTok неодноразово заперечував, що він коли-небудь ділився даними з китайським урядом, і заявляв, що компанія не зробить цього, якщо її попросять.

TikTok, що належить китайській технологічній компанії ByteDance, не відповів на запитання Reuters про те, чи планує він позов до суду.

Раніше TikTok оприлюднив заяву, у якій говориться, що новий закон «порушує права жителів Монтани, передбачені Першою поправкою, шляхом незаконної заборони TikTok», і заявив, що «продовжуватиме працювати над захистом прав наших користувачів у Монтані та за її межами».

Американська спілка громадянських свобод (ACLU) розкритикувала закон як «неконституційний» і зазначила, що він набуде чинності 1 січня, якщо суди не діятимуть.

Доповнення

TikTok, який налічує понад 150 мільйонів американських користувачів, зіткнувся з дедалі більшими закликами законодавців і державних чиновників США заборонити додаток по всій країні через занепокоєння щодо можливого впливу уряду Китаю на платформу.

Додаток став шалено популярним серед підлітків. За даними дослідницького центру Pew Research Center, 67% підлітків у США віком від 13 до 17 років користуються TikTok, а 16% усіх підлітків кажуть, що користуються додатком майже постійно. TikTok заявив, що «переважна більшість» його користувачів старше 18 років.

У березні комітет Конгресу США заслухав генерального директора TikTok Шоу Цзи Чу щодо того, чи може уряд Китаю отримувати доступ до даних користувачів або впливати на те, що американці бачать у програмі. Але заклики заборонити TikTok по всій країні або надати адміністрації Байдена нові повноваження заглушати або забороняти TikTok не просунулися в Конгресі.

Спроба колишнього президента США Дональда Трампа заборонити нові завантаження TikTok і WeChat через наказ Міністерства торгівлі в 2020 році була заблокована кількома судами і так і не набула чинності.

TikTok тим часом працює над ініціативою під назвою Project Texas, яка створює окрему компанію для зберігання даних американських користувачів у США на серверах американської технологічної компанії Oracle.

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