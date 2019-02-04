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В США оценили способность РФ повлиять на выборы в Украине

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КИЕВ. 4 февраля. УНН. Россия способна сделать достаточно, чтобы повлиять на результат выборов в Украине: от поддержки различных партий до попыток создать хаос. Такое мнение высказал старший аналитик по вопросам Евразии американской разведывательно-аналитической компании Stratfor Юджин Чаусовский в интервью "Радио Свобода", передает УНН.

"...из-за конфликта на востоке страны и, конечно же, из-за Крыма уже не будет такого масштабного влияния на выборы, который действительно был в прошлом. Это теперь будет гораздо более сложной задачей для России! Однако она все же способна сделать достаточно, чтобы хотя бы повлиять на результат. От поддержки различных партий до попыток создать хаос, чтобы дестабилизировать политическую ситуацию в широком смысле слова", - отметил аналитик.

По его словам, Россия, впрочем, будет пытаться влиять на выборы, используя различные тактики: пропаганду, поддержку пророссийских деятелей и партий.

Справка УНН: Американская разведывательно-аналитическая компания Stratfor известна своими экономическими и геополитическими прогнозами о событиях в мире, к которым прислушиваются в высоких кабинетах в США и в Европе.

Как сообщал УНН, в Нацразведке США заявили, что РФ делает шаги для влияния на президентские и парламентские выборы, которые состоятся в Украине в 2019 году.

Ранее Украина и Facebook обсудили сотрудничество в целях обеспечения защищенности от вмешательства в избирательные процессы в Украине.

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