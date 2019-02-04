У США оцінили здатність РФ вплинути на вибори в Україні

"…через конфлікт на сході країни і, звичайно ж, через Крим вже не буде такого масштабного впливу на вибори, який дійсно був в минулому. Це тепер буде набагато складнішим завданням для Росії! Проте вона все ж здатна зробити чимало, щоб хоча б вплинути на результат. Від підтримки різних партій до спроб створити хаос, щоб дестабілізувати політичну ситуацію в широкому сенсі слова", - зазначив аналітик.

За його словами, Росія, втім, намагатиметься впливати на вибори, використовуючи різні тактики: пропаганду, підтримку проросійських діячів і партій.

Довідка УНН: Американська розвідувально-аналітична компанія Stratfor відома своїми економічними і геополітичними прогнозами про події у світі, до яких дослухаються у високих кабінетах у США та в Європі.

Як повідомляв УНН, у Нацрозвідці США заявили, що РФ робить кроки для впливу на президентські та парламентські вибори, які відбудуться в Україні у 2019 році.

Раніше Україна і Facebook обговорили співпрацю з метою забезпечення захищеності від втручання у виборчі процеси в Україні.