В США оштрафовали Deutsche Bank из-за коррупционных схем в России и Азии

Банк нанимал в этих странах на работу родственников чиновников, которые не обладали необходимой квалификацией, это делалось для сохранения существующего бизнеса Deutsche Bank или заключения новых контрактов.

В частности, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона персонал Deutsche Bank готовил для потенциальных неквалифицированных работников черновые версии резюме, заранее передавал им перечень вопросов для собеседования и объяснял, как следует отвечать на них. Это делалось по просьбе "состоятельных клиентов, включая государственных служащих".

В России, по данным SEC, банк применял такую практику с 2009 по 2012 годы. Например, один из нанятых в РФ работников продемонстрировал столь слабые результаты в лондонском офисе, который был расценен как "источник проблем для репутации" кадровой программы и самого банка.

Другой российский работник не появлялся на работе, в декабре 2011 года его перевели назад в московский офис, где он проработал еще около двух месяцев.

В заявлении SEC описаны и другие случаи злоупотреблений.

Сам Deutsche Bank не возражает против результатов расследования, но и не признает своей вины. В SEC заявили, что он активно сотрудничал с комиссией, способствовал расследованию, а также принял многочисленных мероприятий по улучшению практики найма работников.

Напомним, Deutsche Bank AG может получить судебные иски, штрафы или его высшее руководство может преследоваться правоохранительными органами за участие в схемах по финансовым махинациям со средствами клиентов из России на сумму до 20 млрд долларов.