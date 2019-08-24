У США оштрафували Deutsche Bank через корупційні схеми в Росії та Азії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) оштрафувала Deutsche Bank на 16,2 млн доларів (14,6 млн євро) через його участь у корупційних схемах у Росії і Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Про це йдеться в заяві SEC, повідомляє УНН з посиланням на DW.
Банк наймав у цих країнах на роботу родичів чиновників, які не володіли необхідною кваліфікацією, що робилося для збереження існуючого бізнесу Deutsche Bank або укладення нових контрактів.
Зокрема, в країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону персонал Deutsche Bank готував для потенційних некваліфікованих працівників чорнові версії резюме, заздалегідь передавав їм перелік питань для співбесіди і пояснював, як слід відповідати на них. Це робилося на прохання "заможних клієнтів, включаючи державних службовців".
У Росії, за даними SEC, банк застосовував таку практику з 2009 по 2012 роки. Приміром, один із найнятих в РФ працівників продемонстрував настільки слабкі результати в лондонському офісі, що був розцінений як "джерело проблем для репутації" кадрової програми та самого банку.
Інший російський працівник не з'являвся на роботі, в грудні 2011 року його перевели назад у московський офіс, де він пропрацював ще близько двох місяців.
У заяві SEC описані також інші випадки зловживань.
Сам Deutsche Bank не заперечує результатів розслідування, але й не визнає своєї провини. У SEC заявили, що він активно співпрацював із комісією, що сприяло розслідуванню, а також вжив численних заходів із поліпшення практики найму працівників.
Нагадаємо, Deutsche Bank AG може отримати судові позови, штрафи або його вище керівництво може переслідуватись правоохоронцями через участь у схемах з фінансових махінацій з коштами клієнтів з Росії на суму до 20 мільярдів доларів.