У США оштрафували Deutsche Bank через корупційні схеми в Росії та Азії

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) оштрафувала Deutsche Bank на 16,2 млн доларів (14,6 млн євро) через його участь у корупційних схемах у Росії і Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Про це йдеться в заяві SEC, повідомляє УНН з посиланням на DW.