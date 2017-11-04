В США опубликовали еще почти 700 документов об убийстве Кеннеди

Как сообщили в архиве, большая часть документов, то есть 553 из них, были подготовлены ЦРУ, еще 48 — Пентагоном и 18 — Минюстом. Еще один документ был подготовлен национальным архивом.

Стоит отметить, что упоминаются документы специального комитета палаты представителей конгресса США по расследованию убийств, их опубликовано 56.

Как сообщал УНН, Д.Трамп пообещал обнародовать все документы об убийстве Кеннеди.