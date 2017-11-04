У США опублікували ще майже 700 документів щодо вбивства Кеннеді

Як повідомили у архіві, більша частина документів, тобто 553 з них, були підготовлені ЦРУ, ще 48 — Пентагоном і 18 — Мін’юстом. Ще один документ був підготований національним архівом.

Варто зазначити, що згадуються документи спеціального комітету палати представників конгресу США з розслідування вбивств, їх опубліковано 56.

Як повідомляв УНН, Д.Трамп пообіцяв оприлюднити всі документи про вбивство Кеннеді.