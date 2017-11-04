У США опублікували ще майже 700 документів щодо вбивства Кеннеді
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. У США опублікували ще 676 документів, які пов'язані зі вбивством президента Джона Кеннеді в 1963 році, передає УНН з посиланням на сайт національного архіву США.
Як повідомили у архіві, більша частина документів, тобто 553 з них, були підготовлені ЦРУ, ще 48 — Пентагоном і 18 — Мін’юстом. Ще один документ був підготований національним архівом.
Варто зазначити, що згадуються документи спеціального комітету палати представників конгресу США з розслідування вбивств, їх опубліковано 56.
Як повідомляв УНН, Д.Трамп пообіцяв оприлюднити всі документи про вбивство Кеннеді.