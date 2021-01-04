В США уменьшенной дозировкой хотят "ускорить" антикоронавирусную вакцинацию
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Правительство США рассматривает возможность предоставлять некоторой части населения половину дозы вакцины Moderna, чтобы ускорить вакцинацию в стране в целом. Об этом в воскресенье, 3 января, в эфире телеканала CBS заявил Монсеф Слауи, который является руководителем операции "скорость" (Operation Warp Speed), программы массовой вакцинации при администрации президента США, передает DW, информирует УНН.
Он сообщил, что сейчас уполномоченные представители администрации президента ведут переговоры по этому вопросу с компанией Moderna и управлением по санитарному надзору за пищевыми продуктами и медикаментами (FDA). Как известно, прививки вакциной от компании Moderna предусматривают введение двух доз одному пациенту.
"Мы знаем, что сокращение в два раза дозы вакцины Moderna, что вводится людям в возрасте от 18 до 55 лет в два этапа, позволит достичь цели иммунизации вдвое большего числа людей теми запасами препарата, которыми мы обладаем", - сказал Слауи.
Он также выразил уверенность в том, что половина дозы вакцины "вызывает идентичный полной дозе иммунный ответ".
По данным центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), по состоянию на утро субботы, 2 января, в стране первые дозы вакцины Pfizer и Moderna получили 4 млн 225 тыс. 756 человек. Всего в центры вакцинации поставлено уже 13 млн 710 тыс. 925 доз. Отмечается, что это значительно ниже целевых показателей, ведь ранее власти заявляли о планах вакцинировать еще до конца 2020 года 20 млн человек.
Как сообщалось ранее в УНН, главный врач-инфекционист США недоволен медлительностью кампании по вакцинации от COVID-19.