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В США уменьшенной дозировкой хотят "ускорить" антикоронавирусную вакцинацию

Киев • УНН

 • 11951 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Правительство США рассматривает возможность предоставлять некоторой части населения половину дозы вакцины Moderna, чтобы ускорить вакцинацию в стране в целом. Об этом в воскресенье, 3 января, в эфире телеканала CBS заявил Монсеф Слауи, который является руководителем операции "скорость" (Operation Warp Speed), программы массовой вакцинации при администрации президента США, передает DW, информирует УНН.

В США уменьшенной дозировкой хотят "ускорить" антикоронавирусную вакцинацию

Он сообщил, что сейчас уполномоченные представители администрации президента ведут переговоры по этому вопросу с компанией Moderna и управлением по санитарному надзору за пищевыми продуктами и медикаментами (FDA). Как известно, прививки вакциной от компании Moderna предусматривают введение двух доз одному пациенту.

"Мы знаем, что сокращение в два раза дозы вакцины Moderna, что вводится людям в возрасте от 18 до 55 лет в два этапа, позволит достичь цели иммунизации вдвое большего числа людей теми запасами препарата, которыми мы обладаем", - сказал Слауи.

Он также выразил уверенность в том, что половина дозы вакцины "вызывает идентичный полной дозе иммунный ответ".

По данным центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), по состоянию на утро субботы, 2 января, в стране первые дозы вакцины Pfizer и Moderna получили 4 млн 225 тыс. 756 человек. Всего в центры вакцинации поставлено уже 13 млн 710 тыс. 925 доз. Отмечается, что это значительно ниже целевых показателей, ведь ранее власти заявляли о планах вакцинировать еще до конца 2020 года 20 млн человек.

Как сообщалось ранее в УНН, главный врач-инфекционист США недоволен медлительностью кампании по вакцинации от COVID-19.

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