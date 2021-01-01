Головний лікар-інфекціоніст США незадоволений повільністю кампанії з вакцинації від COVID-19

До кінця року 20 мільйонів доз вакцин компаній Pfizer та Moderna мали надійти в регіони для вакцинації. Незважаючи на прогрес у проведенні щеплень, американська урядова програма з поширення вакцини “Космічна швидкість” наразилась на критику у США.

Головний лікар-інфекціоніст США Ентоні Фаучі висловив розчарування через недостатньо швидке розповсюдження вакцини від коронавірусу по країні.

“Ми б хотіли бачити, що це відбувається гладко, і що до кінця 2020 року люди отримали 20 мільйонів доз вакцин, як планувалось, — сказав Фаучі. — Очевидно, що цього не сталося. І це розчаровує”.

Раніше Білий дім заявляв, що їхня мета — до кінця року вакцинувати 20 мільйонів людей першою дозою.

Фаучі сказав, він сподівається, що в січні розповсюдження вакцини пришвидшиться. Втім, щоб це трапилось, потрібно допомогти владі на місцях, додав він.

“Там справді має бути значно більше зусиль у плані ресурсів на місцях, у штатах, в містах, в округах, в тих місцях, де вакцина потрапляє в руки людей”, — додав медик.

Про необхідність прискорити розповсюдження вакцини від коронавірусу по країні згадав у своєму новорічному привітанні і новообраний президент США Джо Байден.

Раніше президент США Дональд Трамп у Twitter поклав відповідальність за розповсюдження вакцини на місцях — на штати.

“Від штатів залежить розповсюдження вакцини після того, як федеральний уряд доставить її у визначені місця, — написав президент. — Ми не лише розробили вакцину, зокрема вклали гроші, щоб пришвидшити процес, але ми також доставили її у штати”, — написав Трамп.