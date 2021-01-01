Главный врач-инфекционист США недоволен медлительностью кампании по вакцинации от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В США по состоянию на последний день 2020 2,8 миллиона человек получили первую прививку от CO VID-19, по данным Центров США по профилактике и предотвращения болезней, об этом УНН сообщает со ссылкой на Голос Америки.
К концу года 20 млн доз вакцин компаний Pfizer и Moderna должны были поступить в регионы для вакцинации. Несмотря на прогресс в проведении прививок, американская правительственная программа по распространению вакцины "Космическая скорость" подверглась критике в США.
Главный врач-инфекционист США Энтони Фаучи выразил разочарование из-за недостаточно быстрого распространения вакцины от коронавируса по стране.
"Мы бы хотели видеть, что это происходит гладко, и до конца 2020 года люди получили 20 млн доз вакцин, как планировалось, - сказал Фаучи. - Очевидно, что этого не произошло. И это разочаровывает".
Ранее Белый дом заявлял, что их цель - до конца года вакцинировать 20 млн людей первой дозой.
Фаучи сказал, он надеется, что в январе распространения вакцины ускорится. Впрочем, чтобы это произошло, нужна помощь властей на местах, добавил он.
"Там действительно должно быть значительно больше усилий в плане ресурсов на местах, в штатах, в городах, в округах, в тех местах, где вакцина попадает в руки людей", - добавил медик.
О необходимости ускорить распространение вакцины от коронавируса по стране упомянул в своем новогоднем поздравлении и новоизбранный президент США Джо Байден.
Ранее президент США Дональд Трамп в Twitter возложил ответственность за распространение вакцины на местах - на штаты.
"От штатов зависит распространения вакцины после того, как федеральное правительство доставит ее в определенные места, - написал президент. - Мы не только разработали вакцину, в частности вложили деньги, чтобы ускорить процесс, но мы также доставили ее в штаты", - написал Трамп.