Главный врач-инфекционист США недоволен медлительностью кампании по вакцинации от COVID-19

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 55774 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 110604 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 122438 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 299618 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 174638 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 445699 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 333004 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 222039 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 248184 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 257061 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
3.2м/с
77%
Популярные новости

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 80881 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 65488 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

08:38 • 36475 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

09:21 • 32110 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

09:32 • 16099 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 65497 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 80894 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 172592 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 299618 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 445699 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 5640 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 23396 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 31731 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 61246 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 84197 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Главный врач-инфекционист США недоволен медлительностью кампании по вакцинации от COVID-19

Киев • УНН

 • 15600 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. В США по состоянию на последний день 2020 2,8 миллиона человек получили первую прививку от CO VID-19, по данным Центров США по профилактике и предотвращения болезней, об этом УНН сообщает со ссылкой на Голос Америки.

Главный врач-инфекционист США недоволен медлительностью кампании по вакцинации от COVID-19

К концу года 20 млн доз вакцин компаний Pfizer и Moderna должны были поступить в регионы для вакцинации. Несмотря на прогресс в проведении прививок, американская правительственная программа по распространению вакцины "Космическая скорость" подверглась критике в США.

Главный врач-инфекционист США Энтони Фаучи выразил разочарование из-за недостаточно быстрого распространения вакцины от коронавируса по стране.

"Мы бы хотели видеть, что это происходит гладко, и до конца 2020 года люди получили 20 млн доз вакцин, как планировалось, - сказал Фаучи. - Очевидно, что этого не произошло. И это разочаровывает".

Ранее Белый дом заявлял, что их цель - до конца года вакцинировать 20 млн людей первой дозой.

Фаучи сказал, он надеется, что в январе распространения вакцины ускорится. Впрочем, чтобы это произошло, нужна помощь властей на местах, добавил он.

"Там действительно должно быть значительно больше усилий в плане ресурсов на местах, в штатах, в городах, в округах, в тех местах, где вакцина попадает в руки людей", - добавил медик.

О необходимости ускорить распространение вакцины от коронавируса по стране упомянул в своем новогоднем поздравлении и новоизбранный президент США Джо Байден.

Ранее президент США Дональд Трамп в Twitter возложил ответственность за распространение вакцины на местах - на штаты.

"От штатов зависит распространения вакцины после того, как федеральное правительство доставит ее в определенные места, - написал президент. - Мы не только разработали вакцину, в частности вложили деньги, чтобы ускорить процесс, но мы также доставили ее в штаты", - написал Трамп.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,269.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,797.70