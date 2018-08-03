В США хотят подготовить отчет об активах Путина

Ключевые положения законопроекта предусматривают создание Бюро по киберпространству и цифровой экономике (которое будет противодействовать российской активности), а также принятие акта о защите целостности систем голосования, который позволит минюсту США предъявлять федеральные обвинения за взлом электоральных систем. Также в планах новые санкции в отношении политических деятелей, олигархов, членов их семей и других лиц, "причастных к незаконным действиям от имени Владимира Путина", пишет издание.

Чувствительными, как отмечается, могут стать санкции в отношении сделок, связанных с инвестициями в энергетические проекты, "поддержанные российскими государственными или квазигосударственными структурами", запрет на транзакции по новому госдолгу РФ, санкции в отношении любого гражданина РФ, у которого "есть возможность поддерживать или облегчать реализацию злонамеренной деятельности в киберпространстве".

Законопроект также предполагает запрет на выдачу гражданам США лицензий на участие в деятельности, связанной с проектами по добыче нефти в РФ, и содержит требование о том, чтобы американские страховые компании передавали информацию о бенефициарных владельцах, которые покупают дорогостоящую недвижимость.

Наконец, авторы законопроекта предлагают продлить ограничения на импорт урана из РФ, подготовить отчет о капитале и активах Владимира Путина, создать национальный центр по ответу на гибридные угрозы, чтобы "лучше отвечать на российскую дезинформацию и другие угрозы, возникающие из РФ", и продлить деятельность Фонда противодействия влиянию России, указывает издание.

Отмечается, что обращает на себя внимание то, что, в отличие от других предложений по ужесточению санкций, а также формулировок закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), новый законопроект предлагает наказывать за инвестиции не в экспортные трубопроводные проекты России, а в принципе за инвестиции в энергопроекты, поддержанные "российскими государственными или квазигосударственными структурами".

Поскольку термин "поддержка" довольно неопределенный, неясно, попадут ли под санкции проекты, получившие кредиты госбанков или налоговые льготы. Непосредственным эффектом санкций для российских государственных энергокомпаний станут фактическая невозможность входить в новые проекты за рубежом, а также дальнейшие ограничения при привлечении западных инвестиций и долгового капитала в российские проекты, пишет издание.

При этом издание подчеркнуло, что в длительной перспективе потенциальное воздействие расширения санкций США на макроэкономическую ситуацию в РФ существенно ограничено.

Напомним, американские сенаторы внесли в конгресс США законопроект о новых санкциях в отношении РФ.