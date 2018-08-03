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У США хочуть підготувати звіт про активи Путіна

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Американські сенатори - автори законопроекту про нові санкції проти Росії - пропонують підготувати звіт про капітал і активи президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомляє "Коммерсант", передає УНН.

Ключові положення законопроекту передбачають створення Бюро щодо кіберпростору і цифрової економіки (яке буде протидіяти російській активності), а також прийняття акту про захист цілісності систем голосування, який дозволить мін'юсту США висувати федеральні обвинувачення за злом електоральних систем. Також у планах нові санкції щодо політичних діячів, олігархів, членів їх сімей та інших осіб, "причетних до незаконних дій від імені Володимира Путіна", пише видання.

Чутливими, як зазначається, можуть стати санкції щодо угод, пов'язаних з інвестиціями в енергетичні проекти, "підтримані російськими державними або квазідержавними структурами", заборона на транзакції щодо нового держборгу РФ, санкції щодо будь-якого громадянина РФ, у якого "є можливість підтримувати або сприяти реалізації зловмисної діяльності в кіберпросторі".

Законопроект також передбачає заборону на видачу громадянам США ліцензій на участь у діяльності, пов'язаній з проектами з видобутку нафти в РФ, і містить вимогу про те, щоб американські страхові компанії передавали інформацію про бенефіциарних власників, які купують дорогу нерухомість.

Також автори законопроекту пропонують продовжити обмеження на імпорт урану з РФ, підготувати звіт про капітал і активи Володимира Путіна, створити національний центр з відповіді на гібридні загрози, щоб "краще відповідати на російську дезінформацію та інші загрози, що виникають з РФ", і продовжити діяльність фонду протидії впливу Росії, вказує видання.

Відзначається, що звертає на себе увагу те, що, на відміну від інших пропозицій щодо посилення санкцій, а також формулювань закону "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій" (CAATSA), новий законопроект пропонує карати за інвестиції не в експортні трубопровідні проекти Росії, а в принципі за інвестиції в енергопроекти, підтримані "російськими державними або квазідержавними структурами".

Оскільки термін "підтримка" досить невизначений, незрозуміло, чи потраплять під санкції проекти, які отримали кредити держбанків або податкові пільги. Безпосереднім ефектом санкцій для російських державних енергокомпаній стануть фактична неможливість входити в нові проекти за кордоном, а також подальші обмеження при залученні західних інвестицій і боргового капіталу в російські проекти, пише видання.

При цьому видання підкреслило, що у тривалій перспективі потенційний вплив розширення санкцій США на макроекономічну ситуацію в РФ істотно обмежено.

Нагадаємо, американські сенатори внесли до конгресу США законопроект про нові санкції щодо РФ.

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