В США двух девушек не пустили в самолет из-за леггинсов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В США двух девушек не пустили в самолет авиакомпании United Airlines из-за того, что они были одеты в леггинсах, сообщает УНН со ссылкой на Washington Post.
Инцидент произошел при посадке на рейс Денвер - Миннеаполис. Еще одной пассажирке в леггинсах пришлось переодеться, прежде чем ее пустили на борт.
Это решение авиаперевозчика вызвало шквал критики в соцсетях. В итоге United Airlines пришлось ответить недовольным клиентам. В авиакомпании объяснили, что девушек сняли с рейса, поскольку они нарушили дресс-код.
Стоит отметить, что в договоре о перевозке действительно указано, что сотрудник авиакомпании вправе не пустить пассажира в самолет, если он ненадлежаще одет ", однако документ не уточняет, что можно считать" ненадлежащим "внешним видом.
Пресс-секретарь авиаперевозчика уточнил, что дресс-код распространяется только на сотрудников компании, использующих льготы на авиабилеты. Тем не менее, непонятно, чем именно United Airlines не угодили леггинсы.