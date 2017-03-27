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В США двух девушек не пустили в самолет из-за леггинсов

В США двух девушек не пустили в самолет из-за леггинсов

Киев • УНН

 • 35281 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В США двух девушек не пустили в самолет авиакомпании United Airlines из-за того, что они были одеты в леггинсах, сообщает УНН со ссылкой на Washington Post.

Инцидент произошел при посадке на рейс Денвер - Миннеаполис. Еще одной пассажирке в леггинсах пришлось переодеться, прежде чем ее пустили на борт.

Это решение авиаперевозчика вызвало шквал критики в соцсетях. В итоге United Airlines пришлось ответить недовольным клиентам. В авиакомпании объяснили, что девушек сняли с рейса, поскольку они нарушили дресс-код.

Стоит отметить, что в договоре о перевозке действительно указано, что сотрудник авиакомпании вправе не пустить пассажира в самолет, если он ненадлежаще одет ", однако документ не уточняет, что можно считать" ненадлежащим "внешним видом.

Пресс-секретарь авиаперевозчика уточнил, что дресс-код распространяется только на сотрудников компании, использующих льготы на авиабилеты. Тем не менее, непонятно, чем именно United Airlines не угодили леггинсы.

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