У США двох дівчат не пустили в літак через легінси
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У США двох дівчат не пустили в літак авіакомпанії United Airlines через те, що вони були одягнені в легінси, повідомляє УНН з посиланням на Washington Post.
Інцидент стався при посадці на рейс Денвер — Міннеаполіс. Ще одній пасажирці в легінсах довелося переодягтися, перш ніж її пустили на борт.
Це рішення авіаперевізника викликало шквал критики у соцмережах. У підсумку United Airlines довелося відповісти незадоволеним клієнтам. В авіакомпанії пояснили, що дівчат зняли з рейсу, оскільки вони порушили дрес-код.
Варто зазначити, що в договорі про перевезення дійсно вказано, що співробітник авіакомпанії має право не пустити пасажира в літак, якщо він неналежно одягнений“, однак документ не уточнює, що можна вважати “неналежним” зовнішнім виглядом.
Прес-секретар авіаперевізника уточнив, що дрес-код поширюється тільки на співробітників компанії, що використовують пільги на авіаквитки. Тим не менш, незрозуміло, чим саме United Airlines не догодили легінси.