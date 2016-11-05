В США разрешили использовать беспилотники в парках Disney

Компания обратилась к властям с просьбой разрешить ей использовать беспилотники еще в прошлом году. Только сейчас власть дала на это положительный ответ.

Беспилотники предполагается использовать для развлечения. Disney заверила, что аппараты не будут допущены к зонам посещения ближе чем на 30 метров и будут находиться над безлюдными территориями.