В США разрешили использовать беспилотники в парках Disney
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Федеральное авиационное управление США разрешило американской компании Walt Disney использовать беспилотные летательные аппараты в ее парках развлечений в штатах Флорида и Калифорния, передает УНН со ссылкой на Orlando Sentinel.
Компания обратилась к властям с просьбой разрешить ей использовать беспилотники еще в прошлом году. Только сейчас власть дала на это положительный ответ.
Беспилотники предполагается использовать для развлечения. Disney заверила, что аппараты не будут допущены к зонам посещения ближе чем на 30 метров и будут находиться над безлюдными территориями.