У США дозволили використовувати безпілотники в парках Disney
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Федеральне авіаційне управління США дозволило американській компанії Walt Disney використовувати безпілотні літальні апарати в її парках розваг у штатах Флорида та Каліфорнія, передає УНН з посиланням на Orlando Sentinel.
Компанія звернулася до влади з проханням дозволити їй застосовувати безпілотники ще в минулому році. Лише зараз влада дала на це схвальну відповідь.
Безпілотники передбачають використовувати задля розваги. Disney запевнила, що апарати не будуть допущені до зон відвідування ближче ніж на 30 метрів і перебуватимуть над безлюдними територіями.