В США автомобиль совершил наезд на прохожих, пострадали по меньшей мере 8 человек

Детали

По данным СМИ, три человека получили серьезные травмы. На место происшествия были направлены более 60 сотрудников экстренных служб, пять автомобилей и вертолет.

Другие обстоятельства инцидента пока не уточняются.

Напомним

Во Франции семь человек пострадали при наезде автомобиля на террасу кафе.

UPDATE: At least 8 pedestrians were hurt when a driver plowed into people walking near San Diego City College in downtown, officials said. https://t.co/erVxkvUzt6 pic.twitter.com/fiHzPCUqJz

- NBC 7 San Diego (@nbcsandiego) March 15, 2021