В США автомобиль совершил наезд на прохожих, пострадали по меньшей мере 8 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. По меньшей мере восемь человек пострадали при наезде автомобиля на пешеходов у здания колледжа в городе Сан-Диего (штат Калифорния). Об этом сообщает NBC, передает УНН.
Детали
По данным СМИ, три человека получили серьезные травмы. На место происшествия были направлены более 60 сотрудников экстренных служб, пять автомобилей и вертолет.
Другие обстоятельства инцидента пока не уточняются.
Напомним
Во Франции семь человек пострадали при наезде автомобиля на террасу кафе.
UPDATE: At least 8 pedestrians were hurt when a driver plowed into people walking near San Diego City College in downtown, officials said. https://t.co/erVxkvUzt6 pic.twitter.com/fiHzPCUqJz- NBC 7 San Diego (@nbcsandiego) March 15, 2021