У США автомобіль скоїв наїзд на перехожих, постраждали щонайменше 8 людей

Деталі

За даними ЗМІ, три людини отримали серйозні травми. На місце події було направлено понад 60 співробітників екстрених служб, п'ять автомобілів і вертоліт.

Інші обставини інциденту поки не уточнюються.

Нагадаємо

У Франції сім людей постраждали при наїзді автомобіля на терасу кафе.

UPDATE: At least 8 pedestrians were hurt when a driver plowed into people walking near San Diego City College in downtown, officials said. https://t.co/erVxkvUzt6 pic.twitter.com/fiHzPCUqJz

— NBC 7 San Diego (@nbcsandiego) March 15, 2021