У США автомобіль скоїв наїзд на перехожих, постраждали щонайменше 8 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Щонайменше вісім людей постраждали при наїзді автомобіля на пішоходів біля будівлі коледжу в місті Сан-Дієго (штат Каліфорнія). Про це повідомляє NBC, передає УНН.
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За даними ЗМІ, три людини отримали серйозні травми. На місце події було направлено понад 60 співробітників екстрених служб, п'ять автомобілів і вертоліт.
Інші обставини інциденту поки не уточнюються.
Нагадаємо
У Франції сім людей постраждали при наїзді автомобіля на терасу кафе.
UPDATE: At least 8 pedestrians were hurt when a driver plowed into people walking near San Diego City College in downtown, officials said. https://t.co/erVxkvUzt6 pic.twitter.com/fiHzPCUqJz— NBC 7 San Diego (@nbcsandiego) March 15, 2021