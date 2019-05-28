В США анаконда смогла обзавестись потомством без участия самцов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. В США самка-анаконда Анна смогла обзавестись потомством без участия самцов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mirror.
По словам сотрудников аквариума, анаконда находилась в серпентарии одна, без самцов, однако недавно у нее появились детеныши.
Такое возможно благодаря партеногенезу - одном из видов размножения, при котором взрослый организм развивается без оплодотворения яйцеклетки.
Большая часть потомства погибла, в живых остались двое детенышей, которые являются генетическими клонами матери.
Уточняется, что такая форма размножения характерна для насекомых. Что касается змей, то это второй случай в истории для анаконд.
Напомним, в зоопарке Майами празднуют рождение маленького носорога редкого вида. Его рождение стало первым успешным рождением вида в результате искусственного оплодотворения.