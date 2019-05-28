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У США анаконда змогла обзавестися потомством без участі самців

У США анаконда змогла обзавестися потомством без участі самців

Київ • УНН

 • 9565 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. У США самка-анаконда Ганна змогла обзавестися потомством без участі самців. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mirror.

За словами співробітників акваріума, анаконда перебувала у серпентарії одна, без самців, однак нещодавно у неї з'явилися дитинчата.

Таке можливо завдяки партеногенезу - одному з видів розмноження, при якому дорослий організм розвивається без запліднення яйцеклітини.

Велика частина потомства загинула, в живих залишилися двоє дитинчат, які є генетичними клонами матері.

Уточнюється, що така форма розмноження характерна для комах. Що стосується змій, то це другий випадок в історії для анаконд.

Нагадаємо, в Зоопарку Майамі святкують народження маленького носорога рідкісного виду. Його народження стало першим успішним народженням виду в результаті штучного запліднення.

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