У США анаконда змогла обзавестися потомством без участі самців
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. У США самка-анаконда Ганна змогла обзавестися потомством без участі самців. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mirror.
За словами співробітників акваріума, анаконда перебувала у серпентарії одна, без самців, однак нещодавно у неї з'явилися дитинчата.
Таке можливо завдяки партеногенезу - одному з видів розмноження, при якому дорослий організм розвивається без запліднення яйцеклітини.
Велика частина потомства загинула, в живих залишилися двоє дитинчат, які є генетичними клонами матері.
Уточнюється, що така форма розмноження характерна для комах. Що стосується змій, то це другий випадок в історії для анаконд.
Нагадаємо, в Зоопарку Майамі святкують народження маленького носорога рідкісного виду. Його народження стало першим успішним народженням виду в результаті штучного запліднення.