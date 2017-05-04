В США активистке грозит до года тюрьмы за смех на слушаниях в конгрессе
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Американской активистке движения Code Pink грозит до одного года тюрьмы и штраф в размере до двух тысяч долларов за то, что она не смогла сдержать смех во время утверждения Джеффа Сешнса генеральным прокурором сенатом США, передает УНН со ссылкой New York Times.
Как сообщила 61-летняя Дезири А.Файруз, она “не смогла не рассмеяться”, услышав слова одного из сенаторов-республиканцев о том, что Д.Сешнс привержен идее равенства всех людей перед законом.
Еще двух активисток, присутствовавших на слушаниях, может ждать аналогичное наказание. Сообщается, что они были одеты как члены ультраправой организации Ку-клукс-клан и поднялись со своих мест до начала заседания.
Активистки настаивают, что не собирались срывать слушания, а лишь хотели выразить протест против назначения Д.Сешнса.
После инцидента все трое отказались признать себя виновными в досудебном порядке и выразили желание добиться решения суда в этом вопросе.