У США активістці загрожує до року в'язниці за сміх на слуханнях у конгресі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Американської активістці руху Code Pink загрожує до одного року в’язниці і штраф в розмірі до двох тисяч доларів за те, що вона не змогла стримати сміх під час затвердження Джеффа Сешнса генеральним прокурором сенатом США, передає УНН з посиланням New York Times.
Як повідомила 61-річна Дезіре А.Файруз, вона "не змогла не розсміятися", почувши слова одного з сенаторів-республіканців про те, що Д.Сешнс прихильний ідеї рівності всіх людей перед законом.
Ще двох активісток, які були присутні на слуханнях, може чекати аналогічне покарання. Повідомляється, що вони були одягнені як члени ультраправої організації Ку-клукс-клан і піднялися зі своїх місць до початку засідання.
Активістки наполягають, що не збиралися зривати слухання, а лише хотіли висловити протест проти призначення Д.Сешнса.
Після інциденту всі троє відмовилися визнати себе винними в досудовому порядку і висловили бажання домогтися рішення суду в цьому питанні.