По делу Шеремета проведут следственный эксперимент

"Будет следственный эксперимент, будет выяснятся", - сказал Аваков.

Глава МВД отметил, что подозрения основывается на экспертизах, в том числе и иностранного эксперта.

Напомним, 12 декабря в полиции сообщили о первых задержанных по громкому делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Задержали нескольких человек.

Правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко. Последняя по телефону обсуждала возможное покушение на убийство Маруси Звиробий и похищение ее детей.

Как сообщалось, по версии следствия Антоненко организатор, а Кузьменко исполнитель убийства Шеремета.