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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 50793 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 104544 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 138021 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 142536 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 137172 просмотра

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5 марта, 15:49 • 171945 просмотра

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5 марта, 13:05 • 115964 просмотра

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По делу Шеремета проведут следственный эксперимент

По делу Шеремета проведут следственный эксперимент

Киев  •  УНН

 • 7477 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета проведут следственный эксперимент. Про это сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в ходе ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", предаёт УНН.

"Будет следственный эксперимент, будет выяснятся", - сказал Аваков.

Глава МВД отметил, что подозрения основывается на экспертизах, в том числе и иностранного эксперта.

Напомним, 12 декабря в полиции сообщили о первых задержанных по громкому делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Задержали нескольких человек.

Правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко. Последняя по телефону обсуждала возможное покушение на убийство Маруси Звиробий и похищение ее детей.

Как сообщалось, по версии следствия Антоненко организатор, а Кузьменко исполнитель убийства Шеремета.

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