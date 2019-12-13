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У справі Шеремета проведуть слідчий експеримент

У справі Шеремета проведуть слідчий експеримент

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Під час розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета проведуть слідчий експеримент. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", зраджує УНН.

"Буде слідчий експеримент, буде з'ясовуватись", - сказав Аваков.

Глава МВС зазначив, що підозри грунтуються на експертизах, в тому числі і іноземного експерта.

Нагадаємо, 12 грудня в поліції повідомили про перших затриманих у гучній справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Затримали кількох осіб.

Правоохоронці назвали підозрюваних в убивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна і Владислав Грищенко, Юлія Кузьменко. Остання по телефону обговорювала можливий замах на вбивство Марусі Звіробій і викрадення її дітей.

Як повідомлялося, за версією слідства Антоненко організатор, а Кузьменко виконавець вбивства Шеремета.

Українські Національні Новини

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