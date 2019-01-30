По делу о прорыве дамбы в Бразилии арестованы пять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Полиция Бразилии задержала пять человек по делу о прорыве дамбы на юго-востоке страны, в результате которого погибли десятки человек и произошла экологическая катастрофа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Xinhua.
"Арестованы трое сотрудников горнодобывающего гиганта Vale, владеющего аварийной шахтой в штате Минас-Жерайс на юге-востоке страны и двое инженеров, которые работали по субподряду. Подозреваемые будут содержаться под стражей в течение 30 дней. Полиция также изъяла ряд документов в качестве вещественных доказательств", - информирует издание.
Сообщается также, что задержанные сотрудники "были непосредственно вовлечены в лицензирование рухнувшей дамбы", а инженеры объявили ее устойчивой.
Ранее сообщалось, что в результате прорыва погибли 84 человека.
Напомним, ЧП произошло в прошлую пятницу в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии. Жители близлежащих домов были эвакуированы, несколько зданий были разрушены потоками грязи. Власти штата Минас-Жерайс объявили в регионе траур.