У справі щодо прориву дамби в Бразилії заарештовано 5 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Поліція Бразилії затримала п'ятьох осіб у справі про прорив дамби на південному сході країни, в результаті чого загинули десятки людей і сталась екологічна катастрофа. Про це повідомляє УНН з посиланням на Xinhua.
"Заарештовані троє співробітників гірничодобувного гіганта Vale, що володіє аварійної шахтою в штаті Мінас-Жерайс на південному сході країни і двоє інженерів, які працювали по субпідряду. Підозрювані будуть утримуватися під вартою протягом 30 днів. Поліція також вилучила низку документів в якості речових доказів" , - інформує видання.
Повідомляється також, що затримані співробітники "були безпосередньо залучені в ліцензування звалилася дамби", а інженери оголосили її стійкою.
Раніше повідомлялося, що в результаті прориву загинули 84 людини.
Нагадаємо, НП сталася в минулу п'ятницю в штаті Мінас-Жерайс на південному сході Бразилії. Жителі довколишніх будинків були евакуйовані, кілька будівель були зруйновані потоками бруду. Влада штату Мінас-Жерайс оголосили в регіоні траур.