У справі щодо прориву дамби в Бразилії заарештовано 5 осіб

"Заарештовані троє співробітників гірничодобувного гіганта Vale, що володіє аварійної шахтою в штаті Мінас-Жерайс на південному сході країни і двоє інженерів, які працювали по субпідряду. Підозрювані будуть утримуватися під вартою протягом 30 днів. Поліція також вилучила низку документів в якості речових доказів" , - інформує видання.

Повідомляється також, що затримані співробітники "були безпосередньо залучені в ліцензування звалилася дамби", а інженери оголосили її стійкою.

Раніше повідомлялося, що в результаті прориву загинули 84 людини.

Нагадаємо, НП сталася в минулу п'ятницю в штаті Мінас-Жерайс на південному сході Бразилії. Жителі довколишніх будинків були евакуйовані, кілька будівель були зруйновані потоками бруду. Влада штату Мінас-Жерайс оголосили в регіоні траур.