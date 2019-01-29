Прорыв дамбы в Бразилии: число жертв возросло до 84 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Число погибших в результате прорыва дамбы на юго-востоке Бразилии возросло до 84 человек. Об этом сообщил во вторник вечером телеканал Globo со ссылкой на гражданскую оборону штата Минас-Жерайс, где произошла трагедия, передает УНН.
Ранее сообщалось о 65 погибших.
Горнодобывающая компания Vale, которой принадлежит дамба, сообщила, что в районе ЧП в момент прорыва работали около 300 ее сотрудников. Личности 46 жертв уже установлены.
Ранее сообщалось, что мэр муниципалитета Брумадинью Авимар ди Мелу Барселос подтвердил, что в результате инцидента около 200 человек считаются пропавшими без вести.
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Дамба, которая сдерживала воду с отходами металлургической промышленности, разрушилась в пятницу в муниципалитете Брумадинью. Жители близлежащих домов были эвакуированы, несколько зданий были разрушены потоками грязи. Власти штата Минас-Жерайс объявили в регионе траур.
Как сообщал УНН, поиск пропавших без вести и погибших на месте прорыва дамбы на юго-востоке Бразилии был приостановлен из-за угрозы нового обрушения.