Прорив дамби в Бразилії: кількість жертв зросла до 84 осіб

Раніше повідомлялося про 65 загиблих.

Гірничодобувна компанія Vale, якій належить дамба, повідомила, що в районі НП в момент прориву працювали близько 300 її співробітників. Особистості 46 жертв вже встановлені.

Раніше повідомлялось, що мер муніципалітету Брумадінью Авімар ді Мелу Барселос підтвердив, що в результаті інциденту близько 200 осіб вважаються зниклими без вісті.

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Дамба, що стримувала воду з відходами металургійної промисловості, зруйнувалася в п’ятницю в муніципалітеті Брумадінью. Жителі довколишніх будинків були евакуйовані, кілька будівель було зруйновано потоками бруду. Влада штату Мінас-Жерайс оголосили в регіоні триденну жалобу.

Як повідомляв УНН, пошук зниклих безвісти і загиблих на місці прориву дамби на південному сході Бразилії був припинений через загрозу нового обвалення.