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Прорив дамби в Бразилії: кількість жертв зросла до 84 осіб

Прорив дамби в Бразилії: кількість жертв зросла до 84 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Число загиблих в результаті прориву дамби на південному сході Бразилії зросла до 84 осіб. Про це повідомив у вівторок увечері телеканал Globo  із посиланням на цивільну оборону штату Мінас-Жерайс, де сталася трагедія, передає УНН.

Раніше повідомлялося про 65 загиблих.

Гірничодобувна компанія Vale, якій належить дамба, повідомила, що в районі НП в момент прориву працювали близько 300 її співробітників. Особистості 46 жертв вже встановлені. 

Раніше повідомлялось, що мер муніципалітету Брумадінью Авімар ді Мелу Барселос підтвердив, що в результаті інциденту близько 200 осіб вважаються зниклими без вісті.

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Дамба, що стримувала воду з відходами металургійної промисловості, зруйнувалася в п’ятницю в муніципалітеті Брумадінью. Жителі довколишніх будинків були евакуйовані, кілька будівель було зруйновано потоками бруду. Влада штату Мінас-Жерайс оголосили в регіоні триденну жалобу.

Як повідомляв УНН, пошук зниклих безвісти і загиблих на місці прориву дамби на південному сході Бразилії був припинений через загрозу нового обвалення.

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