В деле о похищении женщины полиция открыла производства по двум статьям

По данному сообщению следователи полиции открыли уголовные производства по ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст.289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Следователи рассматривали несколько версий совершения преступления, среди которых - завладение имуществом потерпевшей, похищение на почве внезапно возникшей конфликтной ситуации и тому подобное.

Всех злоумышленников задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, ведется следствие. Похитителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Напомним, 3 ноября, в один из отделов полиции Одессы поступило сообщение от 29-летнего местного жителя. Он сообщил, что неизвестные похитили его 54-летнюю мать. Вместе с женщиной исчез ее автомобиль элитной марки.

Злоумышленники вышли на связь со знакомым похищенной женщины и требовали 5 млн гривен или 200 тыс. долларов за ее освобождение.