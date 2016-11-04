В деле о похищении женщины полиция открыла производства по двум статьям
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В деле о похищении женщины в центре Одессы правоохранители открыли уголовные производства по факту незаконного похищения человека и незаконного завладения транспортным средством. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции.
По данному сообщению следователи полиции открыли уголовные производства по ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст.289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
Следователи рассматривали несколько версий совершения преступления, среди которых - завладение имуществом потерпевшей, похищение на почве внезапно возникшей конфликтной ситуации и тому подобное.
Всех злоумышленников задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, ведется следствие. Похитителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Напомним, 3 ноября, в один из отделов полиции Одессы поступило сообщение от 29-летнего местного жителя. Он сообщил, что неизвестные похитили его 54-летнюю мать. Вместе с женщиной исчез ее автомобиль элитной марки.
Злоумышленники вышли на связь со знакомым похищенной женщины и требовали 5 млн гривен или 200 тыс. долларов за ее освобождение.