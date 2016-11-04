У справі про викрадення жінки поліція відкрила провадження за двома статтями
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. У справі про викрадення жінки в центрі Одеси правоохоронці відкрили кримінальні провадження за фактом незаконного викрадення людини та незаконного заволодіння транспортним засобом. Про це УНН повідомили в прес-службі Нацполіції.
За вказаним повідомленням слідчі поліції відкрили кримінальні провадження за ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.
Слідчі розглядали кілька версій скоєння злочину, серед яких — заволодіння майном потерпілої, викрадення на ґрунті раптово виниклої конфліктної ситуації тощо.
Усіх зловмисників затримали в порядку ст. 208 КПК України, триває слідство. Викрадачам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
Нагадаємо, 3 листопада, до одного з відділів поліції Одеси надійшло повідомлення від 29-річного місцевого жителя. Він повідомив, що невідомі викрали його 54-річну матір. Разом із жінкою зник її автомобіль елітної марки.
Зловмисники вийшли на зв’язок зі знайомим викраденої жінки і вимагали 5 мільйонів гривень або 200 тисяч доларів за її звільнення.