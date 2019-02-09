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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 71794 просмотра

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В деле об отравлении Скрипалей появились новые подозреваемые

В деле об отравлении Скрипалей появились новые подозреваемые

Киев  •  УНН

 • 7671 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Полиция Великобритании подозревает еще двух граждан России в причастности к отравлению в британском Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.

В марте 2018 года двое новых подозреваемых подали заявления на получение британских туристических виз. Полиция считает, что они прибыли в Соединенное Королевство отдельно от других возможных преступников, пишут британские СМИ со ссылкой на неназванных высокопоставленных собеседников в органах безопасности, знакомых с ходом расследования.

Таким образом, в деле об отравлении Скрипалей в статусе подозреваемых насчитывается уже пять россиян.

По мнению следствия, после операции, в которой им отводилась гораздо меньшая роль, оба новых подозреваемых гражданина РФ вернулись на родину. В течение нескольких следующих недель, как отмечается, правоохранительные органы страны намерены предоставить британскому правительству доказательства их причастности к преступлению.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери в марте 2018 года. По версии следствия, яд - нервно-паралитическое вещество "Новичок" - разместили на ручке двери дома Скрипалей. После длительного лечения Скрипали выжили, а их нынешнее место пребывания держится в тайне. Российская сторона отрицает причастность к инциденту.

Напомним, третий агент РФ остался в Британии после нападения на Скрипаля.

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