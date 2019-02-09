У справі про отруєння Скрипалів з'явились нові підозрювані

У березні 2018 року двоє нових підозрюваних подали заяви на отримання британських туристичних віз. Поліція вважає, що вони прибули до Сполученого Королівства окремо від інших імовірних злочинців, пишуть британські ЗМІ з посиланням на неназваних високопоставлених співрозмовників у органах безпеки, знайомих з перебігом розслідування.

Таким чином, у справі про отруєння Скрипалів у статусі підозрюваних налічується вже п'ятеро росіян.

На думку слідства, після операції, в якій їм відводилася набагато менша роль, обидва нових підозрюваних громадянини РФ повернулися на батьківщину. Упродовж кількох наступних тижнів, як зазначається, правоохоронні органи країни мають намір надати британському уряду докази їхньої причетності до злочину.

Сергій Скрипаль і його донька Юлія були отруєні в Солсбері в березні 2018 року. За версією слідства, отруту - нервово-паралітичну речовину "Новачок" - розмістили на ручці дверей будинку Скрипалів. Після тривалого лікування Скрипалі вижили, а їхнє нинішнє місце перебування тримається в таємниці. Російська сторона заперечує причетність до інциденту.

Нагадаємо, третій агент РФ залишився в Британії після нападу на Скрипаля.