По делу о госизмене В.Януковича допрошено ряд украинских чиновников - ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Во время досудебного расследования уголовного производства в отношении государственной измены экс-президента Украины Виктора Януковича был допрошен ряд действующих и бывших чиновников, которые будут свидетельствовать во время рассмотрения по существу в суде. Об этом в интервью УНН заявил прокурор отдела Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Руслан Кравчeнко.
“Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, Андрей Парубий (председатель ВРУ — ред.), Арсений Яценюк (экс-премьер-министр Украины — ред.), Александр Турчинов (секретарь СНБО — ред .), Юрий Сергеев (бывший постоянный представитель Украины при ООН — ред.), Арсен Аваков (министр внутренних дел — ред.), Михаил Коваль (бывший и.о. министра обороны Украины — ред.), Андрей Сенченко (бывший и.о. заместителя председатель АПУ, нардеп трех созывов — ред.), Анатолий Могилев (экс-председатель Совета министров Крыма — ред.), народные депутаты Владимир Литвин, Виктория Сюмар, Владимир Замана (экс-руководитель Генерального штаба ВСУ — ред.) и другие должностные лица”, — сказал Р.Кравченко, отвечая на вопрос, кого из чиновников сторона обвинения планирует допросить в ходе рассмотрения дела в суде по существу.
При этом, по словам прокурора, фамилии свидетелей стороны обвинения известны стороне защиты.
“Хочу подчеркнуть, что окончательный порядок изучения доказательств в этом уголовном производстве будет определен судом”, — добавил Р.Кравченко.
В целом, по его данным, сторона обвинения планирует допросить более 100 свидетелей во время судебного рассмотрения дела В.Януковича.
Как сообщал УНН, 4 мая, в 10:00 в Оболонском районном суде Киева состоится подготовительное заседание по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.