У справі про держзраду В.Януковича допитано ряд українських високопосадовців – ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Під час досудового розслідування кримінального провадження щодо державної зради екс-президента України Віктора Януковича був допитаний ряд діючих і колишніх високопосадовців, які свідчитимуть під час розгляду по суті у суді. Про це в інтерв’ю УНН заявив прокурор відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Руслан Кравчeнко.
“Екс-голова СБУ Валентин Наливайченко, Андрій Парубій (голова ВРУ — ред.), Арсеній Яценюк (екс-прем’єр-міністр України — ред.), Олександр Турчинов (секретар РНБО — ред..), Юрій Сергеєв (колишній постійний представник України при ООН — ред.), Арсен Аваков (міністр внутрішніх справ — ред.), Михайло Коваль (колишній в.о. міністра оборони України — ред.), Андрій Сенченко (колишній т.в.о. заступника голова АПУ, нардеп трьох скликань — ред.), Анатолій Могильов (екс-голова Ради міністрів Криму — ред.), народні депутати Володимир Литвин, Вікторія Сюмар, Володимир Замана (екс-керівник Генерального штабу ЗСУ — ред.) та інші посадовці”, — сказав Р.Кравченко, відповідаючи на запитання, кого із високопосадовців сторона обвинувачення планує допитати під час розгляду справи у суді по суті.
При цьому, за словами прокурора, прізвища свідків сторони обвинувачення відомі стороні захисту.
“Хочу підкреслити, що остаточний порядок вивчення доказів у цьому кримінальному провадженні буде визначений судом”, — додав Р.Кравченко.
Загалом, за його даними, сторона обвинувачення планує допитати понад 100 свідків під час судового розгляду справи В.Януковича.
Як повідомляв УНН, 4 травня, о 10:00 в Оболонському районному суді Києва відбудеться підготовче засідання у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича.