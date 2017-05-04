У справі про держзраду В.Януковича допитано ряд українських високопосадовців – ГПУ

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 34374 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 86610 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 94475 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 84964 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 110172 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 76784 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 86022 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 96777 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88454 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 198000 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
2.8м/с
42%
Популярнi новини

Укрзалізниця призначила додаткові рейси поїзда Київ - Вінниця - Жмеринка

13 квітня, 00:01 • 10952 перегляди

Трамп натякнув на можливий прогрес у переговорах між Україною та росією

13 квітня, 02:27 • 13061 перегляди

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

03:35 • 14969 перегляди

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

05:34 • 13921 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

07:30 • 12718 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 94475 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 198000 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 350820 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 285955 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 395160 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 18404 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 16604 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 84964 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 23437 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 28411 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

У справі про держзраду В.Януковича допитано ряд українських високопосадовців – ГПУ

Київ • УНН

 • 24876 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. Під час досудового розслідування кримінального провадження щодо державної зради екс-президента України Віктора Януковича був допитаний ряд діючих і колишніх високопосадовців, які свідчитимуть під час розгляду по суті у суді. Про це в інтерв’ю УНН заявив прокурор відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Руслан Кравчeнко.

У справі про держзраду В.Януковича допитано ряд українських високопосадовців – ГПУ

“Екс-голова СБУ Валентин Наливайченко, Андрій Парубій (голова ВРУ — ред.), Арсеній Яценюк (екс-прем’єр-міністр України — ред.), Олександр Турчинов (секретар РНБО — ред..), Юрій Сергеєв (колишній постійний представник України при ООН — ред.), Арсен Аваков (міністр внутрішніх справ — ред.), Михайло Коваль (колишній в.о. міністра оборони України — ред.), Андрій Сенченко (колишній т.в.о. заступника голова АПУ, нардеп трьох скликань — ред.), Анатолій Могильов (екс-голова Ради міністрів Криму — ред.), народні депутати Володимир Литвин, Вікторія Сюмар, Володимир Замана (екс-керівник Генерального штабу ЗСУ — ред.) та інші посадовці”, — сказав Р.Кравченко, відповідаючи на запитання, кого із високопосадовців сторона обвинувачення планує допитати під час розгляду справи у суді по суті.

При цьому, за словами прокурора, прізвища свідків сторони обвинувачення відомі стороні захисту.

“Хочу підкреслити, що остаточний порядок вивчення доказів у цьому кримінальному провадженні буде визначений судом”, — додав Р.Кравченко.

Загалом, за його даними, сторона обвинувачення планує допитати понад 100 свідків під час судового розгляду справи В.Януковича.

Як повідомляв УНН, 4 травня, о 10:00 в Оболонському районному суді Києва відбудеться підготовче засідання у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НППодії
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,414.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,613.66