В деле экс-служащего госслужбы экспортного контроля продолжается исследование доказательств
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд исследовал 6 томов доказательств стороны защиты по делу в отношении бывшего служащего госслужбы экспортного контроля Украины Сергея Головатого, который разоблачен в вымогательстве 250 тыс. долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"На заседании судом исследованы НСРД-протокол с фиксацией передачи средств с последующим задержанием", - говорится в сообщении.
Также судом начато исследование доказательств, предоставленных стороной защиты.
"По результатам заседания исследовано 6 томов материалов защиты. Следующее заседание назначено на 9:00 ч. 17 апреля 2020 года", - отмечается в сообщении.
Напомним, обвиняемый находясь на должности заместителя директора департамента - начальника отдела государственной экспертизы международных передач аппаратуры управления, электрооборудования и товаров двойного использования Государственной службы экспортного контроля Украины, требовал от предприятия 250 тыс. долларов неправомерной выгоды.
Как сообщалось, правоохранители открыли производство в отношении заместителя главы госслужбы экспортного контроля, который требовал 250 тысяч долларов взятки.