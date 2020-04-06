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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 86847 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100668 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102824 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102053 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110217 просмотра

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В деле экс-служащего госслужбы экспортного контроля продолжается исследование доказательств

В деле экс-служащего госслужбы экспортного контроля продолжается исследование доказательств

Киев  •  УНН

 • 9425 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд исследовал 6 томов доказательств стороны защиты по делу в отношении бывшего служащего госслужбы экспортного контроля Украины Сергея Головатого, который разоблачен в вымогательстве 250 тыс. долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

"На заседании судом исследованы НСРД-протокол с фиксацией передачи средств с последующим задержанием", - говорится в сообщении.

Также судом начато исследование доказательств, предоставленных стороной защиты.

"По результатам заседания исследовано 6 томов материалов защиты. Следующее заседание назначено на 9:00 ч. 17 апреля 2020 года", - отмечается в сообщении.

Напомним, обвиняемый находясь на должности заместителя директора департамента - начальника отдела государственной экспертизы международных передач аппаратуры управления, электрооборудования и товаров двойного использования Государственной службы экспортного контроля Украины, требовал от предприятия 250 тыс. долларов неправомерной выгоды.

Как сообщалось, правоохранители открыли производство в отношении заместителя главы госслужбы экспортного контроля, который требовал 250 тысяч долларов взятки.

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