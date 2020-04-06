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У справі ексслужбовця держслужби експортного контролю триває дослідження доказів

У справі ексслужбовця держслужби експортного контролю триває дослідження доказів

Київ • УНН

 • 9425 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Вищий антикорупційний суд дослідив 6 томів доказів сторони захисту у справі стосовно колишнього службовця держслужби експортного контролю України Сергія Головатого, якого викрито на вимаганні 250 тис. доларів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.

"На засіданні судом досліджено НСРД-протокол з фіксацією передачі коштів з подальшим затриманням", - йдеться в повідомленні.

Також судом розпочато дослідження доказів, наданих стороною захисту.

"За результатами засідання досліджено 6 томів матеріалів захисту. Наступне засідання призначено на 9:00 год. 17 квітня 2020 року", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, обвинувачений перебуваючи на посаді заступника директора департаменту — начальника відділу державної експертизи міжнародних передач апаратури керування, електрообладнання та товарів подвійного використання Державної служби експортного контролю України, вимагав від підприємства 250 тис. доларів неправомірної вигоди.

Як повідомлялося, правоохоронці відкрили провадження щодо заступника голови держслужби експортного контролю, який вимагав 250 тисяч доларів хабара.

Українські Національні Новини

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