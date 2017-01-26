По делам против Украины в ЕСПЧ в прошлом году объявили 73 приговора - отчет
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Президент Европейского суда по правам человека Гвидо Раймонд заявил, что в прошлом году увеличилось количество жалоб против стран, в том числе по делам против Украины было вынесено 73 приговора. При этом Украина лидер по количеству рассмотренных против нее жалоб - 22,8%. Об этом говорится в отчете Европейского суда по правам человека по итогам 2016 года, передает УНН.
По словам Г.Раймонда, увеличение жалоб против стран в 2016 году связано с ситуацией в трех странах: Венгрии и Румынии, на которые идут жалобы относительно условий содержания под стражей, а также Турции, где летом 2016-го была попытка государственного переворота.
Среди государств с наибольшим количеством судебных решений против них, где было по крайней мере одно нарушение Европейской конвенции о правах человека, такие: Россия - 228 приговора, Турция - 88, Румыния - 86, Украина - 73, Греция - 45 и Венгрия - 41.
По состоянию на 31 декабря 2016 г. больше всего рассмотренных дел было против Украины - 22,8%, Турции - 15,8%, Венгрии - 11,2%, России - 9,8% и Румынии - 9,3%. Половина приоритетных дел касается Украины.
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Отметим, что из 73 приговоров против Украины 27 касались нарушения права на справедливый суд. Также 21 приговор - за бесчеловечное или унижающее достоинство обращение.
Еще по 15 приговоров за нарушение права на справедливый суд и права на эффективное средство правовой защиты и 14 за отсутствие эффективного расследования. За нарушение сроков рассмотрения судебного дела - 13 приговоров.
Как сообщал УНН, Уполномоченный Украины по делам Европейского суда по правам человека Иван Лищина заявил, что в Украине нет задолженности по выплате компенсаций по решениям Европейского суда по правам человека.