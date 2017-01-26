По делам против Украины в ЕСПЧ в прошлом году объявили 73 приговора - отчет

КИЕВ. 26 января. УНН. Президент Европейского суда по правам человека Гвидо Раймонд заявил, что в прошлом году увеличилось количество жалоб против стран, в том числе по делам против Украины было вынесено 73 приговора. При этом Украина лидер по количеству рассмотренных против нее жалоб - 22,8%. Об этом говорится в отчете Европейского суда по правам человека по итогам 2016 года, передает УНН.