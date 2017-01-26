У справах проти України в ЄСПЛ минулого року було оголошено 73 вироки - звіт

За словами Г.Раймонда, збільшення скарг проти країн у 2016 році пов’язане з ситуацією в трьох країнах: Угорщині і Румунії, на які йдуть скарги щодо умов тримання під вартою, а також Туреччині, де влітку 2016-го була спроба державного перевороту.

Серед держав з найбільшою кількістю судових рішень проти них, де було принаймні одне порушення Європейської конвенції про права людини, такі: Росія — 228 вироки, Туреччина — 88, Румунія — 86, Україна — 73, Греція — 45 і Угорщина — 41.

Станом на 31 грудня 2016 року найбільше розглянутих справ було проти України — 22,8%, Туреччини — 15,8%, Угорщини — 11,2%, Росії — 9,8% і Румунії — 9,3%. Половина пріоритетних справ стосується України.

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Зазначимо, що з 73 вироків проти України 27 стосувались порушення права на справедливий суд. Також 21 вирок — за нелюдське, або таке, що принижує гідність поводження.

Ще по 15 вироків за порушення права на справедливий суд та права на ефективний засіб правового захисту та 14 за відсутність ефективного розслідування. За порушення строків розгляду судової справи — 13 вироків.

Як повідомляв УНН, Уповноважений України у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина заявив, що в Україні немає заборгованості з виплати компенсацій за рішеннями Європейського суду з прав людини.