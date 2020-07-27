У сотрудников Печерского райсуда Киева обнаружили коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. У сотрудников Печерского районного суда города Киева обнаружили коронавирусное заболевание COVID-19. Об этом в Facebook информирует пресс-служба суда, передает УНН.
"Сообщаем участников судебных заседаний и посетителей суда, что у работников Печерского районного суда города Киева подтвержден диагноз COVID-19. Проводится тестирование на COVID-19 контактных лиц и решается вопрос о проведении дезинфицирующих и профилактических мероприятий в суде", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что суд продолжает работать в штатном режиме.
"С целью обеспечения безопасности посетителей и работников Печерского районного суда. Киева от распространения болезни и массового распространения вирусной инфекции, просим воздержаться от участия в судебных заседаниях, если слушания не предусматривают Вашго обязательного присутствия, а также от личного посещения суда для подачи исков, заявлений, жалоб, ходатайств и других обращений", - отметили в пресс-службе.
Напомним, ранее стало известно о том, что у работников Голосеевского райсуда Киева обнаружено коронавирус.