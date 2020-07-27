У співробітників Печерського райсуду Києва виявили коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. У співробітників Печерського районного суду міста Києва виявили коронавірусне захворювання COVID-19. Про це у Facebook інформує пресслужба суду, передає УНН.
“Повідомляємо учасників судових засідань та відвідувачів суду, що у працівників Печерського районного суду міста Києва підтверджено діагноз COVID-19. Проводиться тестування на COVID-19 контактних осіб та вирішується питання щодо проведення дезінфікуючих та профілактичних заходів у суді”, — йдеться в повідомленні.
У пресслужбі зазначили, що суд продовжує працювати в штатному режимі.
“З метою убезпечення відвідувачів та працівників Печерського районного суду м. Києва від розповсюдження хвороби та масового поширення вірусної інфекції, просимо утриматись від участі у судових засіданнях, якщо слухання не передбачають Вашої обов’язкової присутності, а також від особистого відвідування суду для подачі позовів, заяв, скарг, клопотань та інших звернень”, — зауважили в пресслужбі.
Нагадаємо, раніше стало відомо про те що у працівників Голосіївського райсуду Києва виявлено коронавірус.