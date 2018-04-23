У сотрудника прокуратуры в Винницкой области угнали авто, которое он пытался продать
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. У сотрудника одного из подразделений местной прокуратуры в Винницкой области угнали автомобиль, который он пытался продать через объявление в Интернете. Об этом УНН сообщили в полиции.
Происшествие произошло на днях. Сотрудник прокуратуры договорился с неизвестным ему мужчиной, через один из сайтов по купле-продаже автомобилей, о встрече по поводу продажи авто BMW X3.
На встречу сотрудник прибыл сам на авто, зарегистрированном на его жену. Неизвестный мужчина осмотрел BMW, сел в него, завел и уехал с места встречи в неизвестном направлении.
По данному факту начато уголовное производство по ст. 289 УКУ - незаконное завладение транспортным средством.
Напомним, пьяный работник автомойки угнал автомобиль Оксаны Марченко.