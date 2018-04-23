У сотрудника прокуратуры в Винницкой области угнали авто, которое он пытался продать

Происшествие произошло на днях. Сотрудник прокуратуры договорился с неизвестным ему мужчиной, через один из сайтов по купле-продаже автомобилей, о встрече по поводу продажи авто BMW X3.

На встречу сотрудник прибыл сам на авто, зарегистрированном на его жену. Неизвестный мужчина осмотрел BMW, сел в него, завел и уехал с места встречи в неизвестном направлении.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 289 УКУ - незаконное завладение транспортным средством.

Напомним, пьяный работник автомойки угнал автомобиль Оксаны Марченко.